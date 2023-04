LIVE AMSTEL GOLD RACE. Pogacar, Pidcock en co hebben een halve minuut op het peloton

PORTRET. Neilson Powless, de voorjaars­re­ve­la­tie met indianen­bloed die ook wil scoren in de Amstel: “Pogacar maakt het voor mij juist iets makkelij­ker”

Wie moet komend weekend in godsnaam Tadej Pogacar van de zege houden in de Amstel Gold Race? Misschien wel de laatste die vorig jaar het wiel van Remco Evenepoel kon houden in Luik-Bastenaken-Luik. Het verhaal achter Neilson Powless (26), wielrenner met indianenbloed in de aderen. “Ik heb nog familie in het reservaat. Bij elke koers zorg ik dat ik ergens een symbool van mijn stam op mijn fiets of kleding heb.”