LIVE (13u30). Twee op twee voor Roglič in Ronde van het Baskenland?

Wielrennen Kasper Asgreen droomde als tiener al van heldenda­den in de Vlaamse klassie­kers: “Ik spiegelde me aan Cancellara”

4 april Niet Van Aert, niet Van der Poel, niet Alaphilippe, maar een 26-jarige jongen uit de oude Deense havenstad Kolding, in Jutland, is dé man van het Vlaamse voorjaar. Na de E3 Saxo Bank Classic won Kasper Asgreen ook de Ronde van Vlaanderen. “De kers op de taart in een ongelooflijk voorjaar.”