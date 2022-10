Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche zorgen voor nieuwe medaille op het WK baanwielrennen

WK baanwielrennenEen vierde medaille voor België op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines: Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder reden in de ploegkoers naar brons. Het duo maakte een ferme remonte in de tweede koershelft, het goud was voor thuisland Frankrijk.

Met 43 punten moesten de Belgen na 200 ronden (50 km) en 20 sprints alleen de Fransen Donavan Grondin en Benjamin Thomas (65 punten) en de Britten Ethan Hayter en Oliver Wood (47 punten) voor zich dulden.

Van den Bossche won eerder dit WK al brons in de puntenkoers. Lotte Kopecky was goed voor twee keer goud, in de afvalling en de ploegkoers, aan de zijde van Shari Bossuyt.

Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche.

Geen derde plak voor Kopecky

Eerder in de middag was er net geen derde eremetaal voor Lotte Kopecky in Saint-Quentin-en-Yvelines. Onze landgenote strandde op één puntje van brons na een zinderende finale in de puntenkoers. Kopecky pakte eerder deze week goud in de afvallingsrace en de ploegkoers, de wereldtitel in de puntenkoers was voor Neah Thomas.

Tijdens de eerste sprint snelde Evans naar de eerste vijf punten. Kopecky pakte daar 1 punt. De Britse bleef de punten verder sprokkelen en had na drie sprints al 11 punten bijeen geraapt. Evans, Leth, de Italiaanse Silvia Zanardi, de Nederlandse Daniek Hengeveld en de Mexicaanse Yareli Acevedo Mendoza trokken in de aanval. Wat later reageerde Kopecky met Valente in haar wiel. Allen slaagden erin een bonusronde te pakken.

Met nog 23 ronden te rijden, versnelde Hengeveld opnieuw. Leth trok mee. Kopecky probeerde de kloof te dichten samen met Zanardi en Valente. Leth liet daarop Hengeveld in de steek en pakte de bonusronde. Op 10 ronden van het einde had Leth zo 53 punten bijeen gesprokkeld, Evans volgde als tweede met 36 punten, Valente had 31 punten, Kopecky 30 punten.

Met nog vier ronden voor de boeg versnelde Lotte Kopecky opnieuw op jacht naar een nieuwe bonusronde maar die uitval kwam te laat. Neah Evans had die wel al gepakt. Na 100 ronden (25 km) en tien sprints totaliseerde Kopecky 50 punten. Het goud was voor Evans met 60 punten. Zij haalde het voor de Deense Julie Leth (53 punten) en de Amerikaanse Jennifer Valente (51 punten).

Lotte Kopecky.

Degrendele vroeg uitgeschakeld in Keirin

Geen succes voor voormalig wereldkampioene Nicky Degrendele in het keirin. Onze landgenote kon zich in de eerste ronde niet kwalificeren voor het verdere verloop van het toernooi. Ook in de herkansing viel ze buiten de top twee.

De 26-jarige West-Vlaamse werd in haar reeks derde na de Duitse Lea Sophie Friedrich en de Spaanse Helena Casas Roige. Enkel voor de eerste twee was er een plaatsje weggelegd voor de volgende ronde. Tijdens de herkansingen botste Degrendele opnieuw op twee te sterke oponenten. De Mexikaanse Lus Daniela Gaxiola Gonzalez en de Canadese Jackie Boyle mogen wel door naar de volgende ronde.

Nicky Degrendele.

