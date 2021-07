Liefde al bekoeld: toptalent Van Wilder nú al weg bij DSM?

Ilan Van Wilder is een top­talent. Bij de junioren was hij de (inter)nationale nummer twee na Remco Evenepoel. Als belofte werd hij derde in de Toekomstronde. Van Wilder leek vanuit Lotto-Soudal U23 te zullen doorstromen naar de WorldTourkern van het Belgische team, maar koos tot ­ontgoocheling van manager John Lelangue verrassend voor Team Sunweb. Daar viel hij tot dusver vooral op door zijn prima tijdrijderskwaliteiten. In 2020 pakte hij brons op het EK U23, dit jaar werd hij vierde in de tijdrit van de Ronde van Romandië en op het BK en vijfde in de chronorace van de Dauphiné. Opvallend: in de Vuelta, eind vorig seizoen, gaf Van Wilder al in de eerste etappe op met een overbelasting van de patellapees van de rechterknie. Een blessure die hem al hinderde... vóór aanvang van de rittenkoers.