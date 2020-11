Lichtpunt in de duisternis voor Dylan Groenewegen: hij wordt papa van zoontje

Eind juli lieten de twee al weten dat ze hun eerste kindje verwachten. “Ons grootste avontuur gaat beginnen. In februari 2021 worden we moeder en vader.” Het koppel toonde ook al een echo waarop hun nog ongeboren baby te zien is. Voor Groenewegen een lichtpunt in duistere dagen. Hij kreeg van de UCI een schorsing van negen maanden voor zijn manoeuvre tijdens die fatale sprint in de Ronde van Polen. En daar blijft het niet bij: Lefevere diende samen met verzekeraar Europ Assistance een klacht in bij het Poolse gerecht. Hoogstwaarschijnlijk komt er ook een tweede rechtszaak in Nederland, persoonlijk aangespannen door slachtoffer Fabio Jakobsen. In beide gevallen zal de voornaamste eis rond schadevergoeding draaien.