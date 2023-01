"Leven van dag tot dag, met drugs en alcohol als brandstof": biograaf schetst hoe Lieuwe Westra koos voor de weg van zelfdestructie

WielrennenDe Nederlandse journalist Thomas Sijtsma maakte de zaterdag overleden Lieuwe Westra een jaar van dichtbij mee en schreef een biografie over diens leven. Sijtsma schets in ‘Trouw’ hoe Westra was en vertelt over hun laatste ontmoeting. “Hij had die nacht op een matje geslapen. Het was een treurig aangezicht. Beestachtig.”