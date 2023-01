'Less is more' in 2023 voor Remco Evenepoel, maar wel met één grote, heldere ambitie: “Overal winnen of podium rijden”

WielrennenPlopperdeplopperdeplop! Wat blinkt Remco Evenepoel (22) in zijn vel, zeg. Relaxt, blakend van zelfvertrouwen en gezond ambitieus diende de wereldkampioen zich aan op de troepenschouw in Plopsaland De Panne, voor een kwart eigendom van Soudal-CEO Vic Swerts. “Ik start in 2023 overal met het doel om te winnen of een podiumplaats te bemachtigen.” Een inkijk op Remco’s plannen en ambities. Met voorlopig slechts 8 koersdagen in België en een Giroploeg op een succesvolle Vueltabasis.

Ondanks dat grandioze 2022 lijk je ons nog geen dolle feestwinter achter de rug te hebben.

(knikt) “Tot mijn verbazing bleef het vrij rustig. Alles werd goed gedoseerd. Ik wimpelde veel af, vermeed onnodige stress. De prijsuitreikingen, rechtstreeks gelinkt aan mijn sportieve prestaties, kregen voorrang. Maar op de talloze aanvragen voor interviews en tv-shows heb ik ‘neen’ gezegd.”

Lukt dat, op die rollercoaster van roem en aandacht?

“Ik ga daar zelf goed mee om. En word omringd door mensen die me met beide voeten op de grond houden. Uiteraard staan de spotlights méér dan vorig jaar op mij gericht en word ik op straat vaker aangeklampt voor een foto of handtekening. Maar als ik in Calpe de voordeur in Calpe achter me dichttrek, wachten ook mij huishoudelijke taken, hoor. Glazen en borden afwassen, vuilbakken buitenzetten... Het houdt me ‘gewoon’, doet me niet zweven of op een wolk leven.”

Zijn er mensen die radicaal tegen je durven ingaan en van wie je dat ook aanvaardt?

“Zeker. Oumi, in de eerste plaats. Mijn ouders ook. En de meest close mensen uit mijn omgeving... (kijkt even naar persattaché Phil Lowe, die in lachen uitbarst) Soms vind ik zelf iets ‘cool’ om te doen, maar ziet Phil dat niet zitten. Dat appt hij me letterlijk: ‘no, fuck off!’” (algemene hilariteit)

Schets nog eens duidelijk je programma voor de eerste vijf maanden.

“Ronde van San Juan, UAE Tour, Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, Giro. De koersluwe periodes tussenin vul ik op met training en hoogtestages. Drie in totaal. Waarvan de eerste, vóór Catalonië, alvast op Tenerife. Dirk De Wolf zal content zijn. (lacht) Ik heb hem gezegd dat hij zijn pannenkoekskes al mag klaarmaken, want dat ‘t nodig zal zijn. De tweede staat gepland in de aanloop naar Luik. En na LBL volgt nog een korte hoogteprikkel van een kleine week in functie van de Ronde van Italië.”

Je gaat dus niet gek veel koersen.

“Neen, maar op San Juan na wel constant op het allerhoogste, meest intensieve niveau. 2022 leerde me dat de combinatie met trainingsperiodes en hoogtestages uitstekend werkt. We gaan die succesvolle aanpak niet veranderen. In de regenboogtrui zal ik hoe dan ook overal waar ik koers starten om (een rit) te winnen of met een mooi klassement in gedachten. Ook in de zomer zal ik overigens via een hoogtestage, in Livigno dan, toewerken naar de Clasica San Sebastian en het WK in Glasgow en het EK in Drenthe.”

Vormt Luik-Bastenaken-Luik, na je zege van vorig jaar, nog een doel op zich?

“Ik wil er alleszins opnieuw een mooi resultaat rijden. Als wereldkampioen, met het rugnummer één opgespeld. In die zin wordt het misschien zelfs de meest speciale dag van mijn seizoen.”

Je Vuelta-voorbereiding ‘copy-pasten’ richting Giro: hoe doe je dat dan concreet met een wedstrijd die in een totaal andere periode van het seizoen wordt gereden?

“Extra verkenningen worden heel moeilijk, omdat er op dat moment nog veel sneeuw ligt op de Noord-Italiaanse cols. Maar voor de rest is het wel mogelijk. Ook hier: via hoogtestages. Na die Vuelta zal ik alvast voor geen grote verrassingen meer komen te staan en dat geeft me een ontspannen gevoel. De Giro wordt vooral een nieuwe, volgende stap in mijn carrière en in het benaderingsproces van grote ronden voor de ploeg. Maar ik zou liegen mocht ik zeggen dat ik er enkel ervaring wil opdoen. Minstens één rit winnen en een mooi eindklassement nastreven is het grote doel.”

Klinkt dat niet iets te bescheiden uit de mond van de regerende Vueltawinnaar?

(lacht en klapt in de handen) “Voor jullie wel, ja. Tuurlijk hoop ik op minstens top tien. Top vijf? Heel graag. Podium? Zou fantastisch zijn. Winnen? De ultieme droom. Maar zo simpel is het niet, hé. Je kan het heel moeilijk voorspellen. Pech op een slecht moment in de openingsweek kan al volstaan om het hele plan om zeep te helpen. De Giro is, wat parcours en karakteristieken betreft, ook een totaal andere race dan de Vuelta. We zullen drie weken wakker moeten zijn. Onze dagen uitkiezen, goed nadenken en timen.”

Stel. Je komt superfris en met megabenen uit die Giro. En krijgt binnen de ploeg de vraag voorgeschoteld: “En? Geen zin in de Tour, Remco?’ Wat antwoord je?

“’Neen’. Sowieso. Ik zal daar geen probleem mee hebben. Omdat ik van mening ben dat je in het moderne wielrennen slechts één grote ronde per seizoen deftig kan afwerken. In mijn geval: drie weken volle bak, zonder snipperdagen.”

In 2024 dan maar?

“Wie zegt dat de Vuelta me dan, qua parcours en tijdritkilometers, niet opnieuw beter past dan de Tour? (lacht) We zien wel. Ooit, op een dag... dat staat wel vast.”

Wie zie je in de Giro als je allergrootste concurrent?

“Primoz Roglic. Hij heeft meer ronde-ervaring dan ik, won drie keer de Vuelta, wás al eens derde in de Giro (in 2019, red.) en heeft na zijn crash in de Ronde van Spanje van vorig jaar wat ‘unfinished business’. Ik vond het raar dat hij amper één week voor zijn toezegging nog ontkende dat hij de Giro zou rijden omdat het zogezegd te vroeg kwam. Waarom eigenlijk? Tof dat hij er terug bij zal zijn. Hopelijk in goeie vorm. Ik kijk uit naar een pittige strijd op hoog niveau. Op een parcours dat hem zeker moet liggen. Roglic is niet vies van een risico’tje met tijdwinst als doel. Op elk soort finish kan hij seconden pakken. Zelfs op een vlakke, met zijn uitstekende sprint. Maar er zijn er wel meer die de Giro kunnen winnen. Ook Thomas en Vlasov zullen niet te onderschatten zijn.”

De Giro is er uiteraard één van, maar welke andere wedstrijden die je nog niet hebt gewonnen toppen je verlanglijstje?

“De Ronde van Lombardije. En het WK tijdrijden.”

Mooi trio. Ga er maar voor. Succes.

Dinsdag al naar Argentinië Op 22 januari begint Evenepoel dus in Argentinië voor de Ronde van San Juan. Dinsdag 10 januari nemen hij en zijn ploegmaats in Amsterdam al het vliegtuig naar Buenos Aires. Ruim op tijd, veel vroeger dan naar het WK in Wollongong, waar het tijdsverschil negen uur bedroeg en waar hij maar een week voor de tijdrit arriveerde. De jetlag zal dit keer kleiner zijn. Het tijdsverschil van San Juan met Brussel bedraagt slechts vier uur. Komende vrijdag geeft Evenepoel in San Juan al acte de présence in het voetbalstadion Estadio San Juan del Bicentenario. Hij zal er vrijdagavond de aftrap geven van de voetbalwedstrijd tussen de Boca Juniors en Everton de Chile.

Voorlopig slechts 8 koersdagen in België Luik-Bastenaken-Luik is (voorlopig) de enige Belgische voorjaarskoers op het programma van Evenepoel. De kans dat daar nog pakweg de Waalse en/of Brabantse Pijl wordt aan toegevoegd is op dit moment eerder klein. Na de Ronde van Italië hoopt de wereldkampioen zijn regenboogtrui wél wat meer te kunnen showen aan zijn thuisfans. “Afwachten natuurlijk met welke benen en staat van frisheid ik uit de Giro kom. Maar ik hoorde dat de organisatoren van de Baloise Belgium Tour (14-18 juni, red.) werk willen maken van een etappe Brussel-Brussel. Dat zou fantastisch zijn. Bovendien is ook Fabio Jakobsen zinnens om er te starten. Aangezien ik uitgebreid mijn kans zal hebben gekregen in Italië, kan ik Fabio misschien aan ritzeges helpen in de Ronde van België.” Op donderdag 22 juni verdedigt Evenepoel zijn titel op het BK tijdrijden in het Oost-Vlaamse Herzele. Drie dagen later neemt hij deel aan het weg-BK in Izegem (West-Vlaanderen). Dat brengt zijn voorlopige aantal Belgische ‘actes de présence’ op acht.

Giroploeg op succesvolle Vueltabasis Wie Remco Evenepoel precies zal bijstaan in de Ronde van Italië blijft officieel een goed bewaard geheim. Nu ja, geheim... Zélf gaf nieuwkomer Jan Hirt al aan dat hij zeker de Giro rijdt “in dienst van”. Naast de Tsjech zullen ook Ballerini, Cattaneo en Masnada tot nader order deel uitmaken van de acht namen. Evenepoel heeft uiteraard ook zelf inspraak in de selectie. “Ik wil er een aantal ‘vaste pionnen’ bij”, zegt hij. “Het lijkt me logisch dat ik dan in de eerste plaats Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder en Pieter Serry noem. Normaal gezien, als alles volgens plan verloopt, zijn ook zíj erbij.” Jongens die hem in september vorig jaar al flankeerden in de Ronde van Spanje. Een Giroteam op Vueltabasis dus. Evenepoel: “Ik heb voorts Alaphilippe op mijn verlanglijstje staan. Maar Julian rijdt de Vlaamse klassiekers, wat moeilijk te combineren valt met de Giro.” Ook Yves Lampaert droeg Evenepoels voorkeur weg. “Een klassiek type dat in de vlakke (sprint)ritten zijn mannetje kan staan en zijn lichaam kan zetten.” Maar Lampaert staat als reserve voor de Giro en rijdt in principe de Tour. (JDK/BVDC)

Lefevere: “Dit is een team dat wil winnen, overal” CEO Patrick Lefevere ging dieper in op de doelen van zijn ploeg. “Het wordt lastig om een memorabel jaar te herhalen”, aldus teammanager Patrick Lefevere in De Panne. “Het begin was moeilijk in het voorjaar met veel zieke renners en minder overwinningen, maar we bewaarden de kalmte en met Luik-Bastenaken-Luik wonnen we in april wel een Monument. Het was een goed jaar: we wonnen klassiekers, ritten in een grote ronde, eindwinst in grote ronde en het wereldkampioenschap.” Voor 2023 blijft de ambitie overeind. “Je mag terugdenken aan 2022, maar het verleden ligt achter ons. Nu moet je vooruit blikken en ik blijf ambitieus. Dit is een team dat wil winnen, overal, in de klassiekers en in grote rondes.” De ploeg zag vijf renners vertrekken: Iljo Keisse en Stijn Steels gingen met pensioen, Mark Cavendish is nog steeds op zoek naar een ploeg. Mikkel Honoré koerst voortaan voor EF Education-Easypost en Zdenek Stybar verkaste naar Team Jayco Alula. Slechts drie renners kwamen er bij: Belgisch kampioen Tim Merlier, Jan Hirt en Casper Pedersen. Er was weinig budgettaire ruimte, in 2024 hoopt de teambaas meer speelruimte te hebben om de ploeg te versterken. Volledig scherm Patrick Lefevere. © Photo News

De selectie van Soudal-Quick Step voor het seizoen 2023:

Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Rémi Cavagna, Josef Cerny, Tim Declercq, Dries Devenyns, Remco Evenepoel, Jan Hirt, Fabio Jakobsen, James Knox, Yves Lampaert, Fausto Masnada, Tim Merlier, Michael Mørkøv, Casper Pedersen, Mauro Schmid, Florian Sénéchal, Pieter Serry, Jannik Steimle, Martin Svrcek, Bert Vanlerberghe, Mauri Vansevenant, Stan Van Tricht, Ilan Van Wilder, Ethan Vernon, Louis Vervaeke.

Uitgaande transfers:



Mark Cavendish, Mikkel Honoré, Iljo Keisse, Stijn Steels, Zdenek Stybar

Inkomende transfers:

Jan Hirt, Tim Merlier, Casper Pedersen

