Les geleerd met snuifje zelfspot: Evenepoel heeft eerste steen gelegd in opbouw naar hogere doelen

Wielrennen KIJK. Jakobsen knalt in sprint tegen toeschou­wer en ontsnapt maar net aan nieuw drama: “Heb een snee en mijn oog is wat dik”

Zou Katowice 2020 weer even door z’n hoofd gespookt hebben? Twee en een half jaar na zijn doodsmak in de Ronde van Polen werd Fabio Jakobsen (26) gisteren in de Ronde van San Juan ei zo na opnieuw het slachtoffer van een sprintdrama. De Nederlander van Soudal-Quick.Step knalde in volle sprint tegen de arm van een filmende toeschouwer. “Dit had veel erger kunnen zijn”, besefte Jakobsen.

8:32