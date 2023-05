Lennert Van Eetvelt rijdt eerste koers na maand op non-actief: “Die neusspray gebruik ik nooit meer”

Voer ‘Lennert Van Eetvelt’ in als zoekopdracht in Google en het tweede resultaat bevat de woorden ‘affaire’ en ‘non-actief’. Onprettig voor een 21-jarige jongeman die recht in zijn schoenen staat. “De Franse dopingautoriteit AFLD stelde vragen bij een stof die in mijn lichaam werd gevonden. Je hebt vier categorieën: stoffen die niet mogen, stoffen die mogen mits toestemming, stoffen die enkel mogen in bepaalde producten en stoffen die altijd mogen. De stof die in mijn lichaam zat, behoort tot de derde categorie”, zegt Van Eetvelt.

De stof die in zijn lichaam werd gevonden, mag ingenomen worden via spray of zalf, maar niet via pilvorm of inspuiting en je moet het gebruik ook melden op het dopingformulier. “Hoewel ik na de dopingtest heb gemeld dat ik een neusspray gebruik, die deze stof bevat, had AFLD vragen.” Waarom is nog steeds onduidelijk. “Aan de dosis kan het niet liggen, want de hoeveelheid was miniem en perfect te verklaren door het gebruik van de neusspray. Met andere woorden: het was uitgesloten dat het om een inspuiting ging. Ik neem die neusspray al lang. Het helpt tegen allergie en van kinds af heb ik hoge allergie-waarden. Ik sta recht in mijn schoenen en begrijp nog steeds niet wat het probleem was, maar vrees dat het in de toekomst nog zou kunnen gebeuren, dus zal ik die neusspray niet meer gebruiken.”