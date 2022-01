Lelangue staat voor belangrijk jaar bij Lotto-Soudal: “Natuurlijk is het doel om ons te tonen op het allerhoogste niveau”

WielrennenJohn Lelangue verwacht veel van Lotto-Soudal in 2022. Dat zegt de sterke man van de Belgische ploeg in Spanje, in een gesprek met onze wielerjournalist Stijn Vlaeminck. “Ik voel dat in deze groep enorm veel goede wil is, dat de ‘vibe’ goed zit. Iedereen is enorm gemotiveerd.”

Met 12 zeges in 2021, waaronder acht in de WorldTour, kwam Lotto Soudal niet al te vaak aan winnen toe vorig jaar. Lelangue is de eerste om te erkennen dat 2021 niet super was. “Wij behaalden enkele zeer mooie overwinningen in de WorldTour, onder andere met Caleb Ewan, maar we kenden ook veel pech. Niet alleen met Ewan, maar ook met andere jongens die we door valpartijen en blessures lang moesten missen. Hopelijk hebben we in 2022 iets meer het geluk aan onze zijde. Ik voel alvast dat in deze groep enorm veel goede wil is, dat de ‘vibe’ goed zit. Iedereen is enorm gemotiveerd voor 2022.”

Lotto Soudal had vijf inkomende en zes uitgaande transfers. Victor Campenaerts is de grote versterking. Wel zag de ploeg John Degenkolb vertrekken, alsook Tosh Van Der Sande, Kobe Goossens en Gerben Thijssen als voornaamste namen bij de vertrekkers. De ploeg telt 27 renners in 2022: 17 Belgen en 10 buitenlanders. Daarmee heeft ze de kleinste kern van alle WorldTour-ploegen. “Maar dat mag geen probleem vormen, we gaan niet de hele tijd een programma op drie fronten rijden”, aldus Lelangue. “Bovendien zullen er nog wel enkele jongens de overstap maken in de zomer.”

Volledig scherm Lelangue, rechts, in Spanje. © Photo News

Eind dit seizoen worden de WorldTour-licenties vernieuwd, momenteel bezet de ploeg geen goede ranking. “Maar ik maak me geen zorgen”, aldus Lelangue. “We gaan ons DNA niet veranderen om plots overal punten te willen pakken in kleine koersen. We willen blijven aanvallend koersen, ons tonen, strijden voor wat we waard zijn. Als we minder pech kennen, komen die punten vanzelf. Ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar opnieuw deel uitmaken van de WorldTour en ik ben niet bang voor degradatie.”

De focus van de ploeg blijft liggen op de eendagkoersen en het winnen van ritten in grote rondes. “En het ontwikkelen van jonge talenten”, aldus Lelangue. “Dat is onze taak en dat gaan we niet veranderen. Natuurlijk zouden we graag een Monument winnen. Vergeet niet dat we er vorig jaar twee keer kortbij waren (tweede in Milaan-Sanremo, tweede in Parijs-Roubaix, red), maar gemakkelijk is het zeker niet. Je mag er van dromen, maar je moet ook realistisch zijn. Wij hebben een sterke ploeg in het voorjaar met Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Brent Van Moer, maar wij leggen hen geen enkele druk op. We weten dat het niet evident koersen is tegen Wout van Aert, Mathieu van der Poel of andere grote namen. Anderzijds, wie had ooit gedacht dat Alberto Bettiol de Ronde zou winnen? Dus je moet altijd hoopvol zijn.”

Volledig scherm Lelangue, rechts, in Spanje. © Photo News

Lees ook: