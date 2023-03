Leider Pogacar heeft ook in koninginnenrit Parijs-Nice beste eindschot, De Gendt verontschuldigt zich na veroorzaken valpartij

Pogacar: “Een van zwaarste koersen tot nu toe”

“Dit was de eerste zware dag van het jaar", blies Tadej Pogacar in het flashinterview na zijn tweede zege van de week. “Het was warm - het leek wel zomer - en het was ‘full gas’ van start tot finish. In het middendeel van de etappe legde Ineos Grenadiers een moordend tempo op, waardoor iedereen al à bloc naar de slotklim ging. Het was een van de zwaarste koersen van het seizoen tot nu toe.”