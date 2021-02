Leider David Dekker laat vader Erik zweten in UAE Tour: “Sinds mijn 7de ben ik ‘de zoon van’. Maar daar heb ik geen last van”



WielrennenDavid Dekker (23), zoon van Erik, debuteert in de UAE Tour indrukwekkend in het profpeloton. Hij werd gisteren in een zware waaierrit direct tweede achter Mathieu van der Poel. Na diens plotselinge vertrek uit de koers gaat hij vandaag als leider van start in de tijdrit van 13 kilomter. Over vader Erik: “Op een heel fijne manier beleven we samen mijn carrière.”