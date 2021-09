Lefevere wil loon van EK-ganger Bennett halveren: “Ik ga hem terugpakken tot de stoom uit zijn oren komt”

Wielrennen Kopman Wout van Aert reageert tevreden na WK-selectie: “Ik zie het helemaal zitten”

6 september Het is voor Wout van Aert een WK-selectie zonder verrassingen. Al was het maar omdat hij met Sven Vanthourenhout had gebeld, voor die maandagochtend zijn acht namen bekendmaakte. Daar is Remco Evenepoel wèl en ploegmaat Nathan Van Hooydonck niet bij. Van Aert noemt het “mooi werk van de bondscoach”.