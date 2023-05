Lefevere werkt aan toekomst van klimtrein rond Evenepoel: Serry en Vervaeke verlengen, ook princiepsakkoord met Van Wilder

KIJK. Lefevere over de contractverlengingen in de klimtrein van Evenepoel

In principe blijft ook Ilan Van Wilder de komende twee jaar bij Soudal-Quick.Step. “We staan heel, heel ver. Eigenlijk hebben we al handen geschud. Zijn manager is vanmorgen langsgekomen om een paar kantjes af te vijlen. Ilan is jong, heeft ook eigen ambities. Maar de komende twee jaar wil hij nog luitenant van Evenepoel zijn en al doende heel veel leren voor zijn eigen toekomst. Want stel dat hij nog twee jaar Remco’s laatste man is, is hij daarna nog maar 25.”