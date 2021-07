Lefevere vreest dat Evenepoel zijn beste niveau niet meer haalt in 2021: “In de winter opbouwen vanaf nul”

Olympische Spelen Vanseve­nant: “Andere ploegen kunnen met gebogen hoofd naar huis” - Benoot: “Mogen trots zijn”

24 juli Tiesj Benoot reed een sterke koers in dienst van zilveren Wout van Aert. “Tweede is niet slecht op de Spelen”, vertelde hij na de aankomst bij VTM Nieuws. Mauri Vansevenant maakte zijn olympisch debuut en is eveneens een tevreden man: “De plannen nu? We hebben denk ik wel iets te vieren.”