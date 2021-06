Lefevere over Bennett: “Als hij geen koersen meer rijdt, moet ik hem ook niet meer betalen”

WielrennenHet komt wellicht niet meer goed tussen Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick.Step, en Sam Bennett. “Ik heb hem nog altijd niet gehoord”, zegt Lefevere over de Ierse sprinter die in laatste instantie afhaakte voor de Tour de France. “Hij toont weinig respect voor mij.”

De zaak met Sam Bennett is intussen nog altijd niet uitgeklaard. De sprinter sprak over last aan de knie en haakte af voor de Tour. Maar Lefevere heeft de Ier nog altijd niet gesproken. “Ik heb hem een Whatsapp-bericht gestuurd vorig weekend (het weekend van de nationale kampioenschappen) en toen antwoordde hij: “I’m on my bike.” Dus ik dacht dat hij me daarna wel zou bellen, maar ik heb hem niet meer gehoord. Ja sorry, ik ben de baas hé, hij moet naar mij bellen, ik niet naar hem. Hij wordt betaald tot 31 december en ik houd me correct aan het contract, maar je moet wel met twee zijn om een contract te vervullen. Hij toont weinig respect voor mij.”

Het seizoen is nog lang, er wachten nog veel koersen. “Het is te hopen voor hem dat hij nog koersen rijdt. Als hij dat niet doet, moet ik hem ook niet meer betalen natuurlijk.”

Wil de manager hem niet zelf bellen om één en ander uit te klaren, de vrede te bewaren? “Ik ben daar niet akkoord mee. Ik heb vijf ploegleiders, vier dokters, mijn trainers... Op dat moment was het aan hem om naar mij te bellen en hij maakt er zich vanaf met “I’m on my bike”. Ik denk niet dat hij nu nog op zijn fiets zit en er intussen al een keer niet is afgestapt om te kunnen bellen. Na de training kon hij naar mij bellen en zelf eens uitleggen wat er aan de hand was.”

Nochtans stak Lefevere wel zijn nek uit toen hij de Ier in 2020 binnenhaalde van bij BORA-hansgrohe waar Bennett toen op een dood spoor zat. “En het ergste van al is dat hij terugkeert naar die ploeg”, eindigt hij. “Sorry hé, maar dat zegt veel over Sam. Na nauwelijks 14 maanden tekent hij alweer bij die ploeg omdat hij er wat meer geld kan verdienen. In februari van dit jaar heeft hij al beslist om daar te tekenen, ook al mag dat officieel niet volgens de regels. Sorry, daar heb ik weinig respect voor, voor zo’n praktijken. Hopelijk koerst hij nog wat voor ons, anders zal het geld kosten.”

Volledig scherm Patrick Lefevere. © Photo News

Over Cavendish: “Als hij niet wint, sterft er niemand”

Julian Alaphilippe raakte het geel zondag kwijt aan Mathieu van der Poel. “Ik houd er wel een dubbel gevoel aan over”, sprak hij voor de start van rit drie in Lorient. “Misschien is het ergens wel goed dat we het geel al kwijt zijn. Dan is er minder werk voor ons. Je zag het gisteren al in de etappe: er kwam bijna niemand helpen op kop en we willen niet elke dag rijden.”

De sprinters zijn dan wel aan zet vandaag, Lefevere legt geen druk op zijn in extremis opgeroepen sprinter Mark Cavendish. “Hij is niet meer de snelste van het peloton natuurlijk, laat ons eerlijk zijn. Maar we gaan het proberen. Je weet niet hoe een koe een haas vangt, is het spreekwoord zeker? We hadden gehoopt dat Kasper Asgreen nog in de buurt van het geel zou hangen, maar hij verloor te veel tijd gisteren om dat nog goed te maken in de tijdrit van woensdag. Nu goed, geen probleem.”

“Pas op, Cav is wel in orde. Hij won in de Ronde van België tegen enkele goede tegenstanders, maar de Tour is wel nog een niveautje hoger, hectischer”, vindt de teammanager. “Ervaring heeft hij genoeg. We zien wel. Het kan drie van de vier keer fout gaan door de chaos, en dan de vierde keer raak zijn. Als hij niet wint, dan sterft er niemand. Maar als hij wint, dan zou dat super zijn voor hem en de ploeg.”