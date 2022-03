Lefevere kijkt uit naar Strade Bianche, maar stoort zich aan kopieergedrag: “Organiseer dan een mountainbikekoers”

Patrick Lefevere was niet meteen een liefhebber van de Strade Bianche, sinds 2017 op de kalender en in korte tijd uitgegroeid tot een gewaardeerde voorjaarsklassieker. “Ik moet eerlijk zeggen, de eerste twee jaar was ik echt tegen de Strade”, vertelt hij aan VTM Nieuws. “Maar toen ik hem zelf meemaakte, merkte ik hoe mooi deze koers is.” De grote baas van Quick.Step-Alpha Vinyl vindt het kopieergedrag van andere organisatoren wel jammer. Dat de onverharde grindwegen - typisch voor de Strade - ook in andere wedstrijden meer en meer opgenomen worden. “Dat hoort niet thuis in het wegwielrennen. Naar omhoog rijden met een versnelling van 32-30, dat is mountainbike. Zoals er maar één Parijs-Roubaix is, moet er maar één Strade zijn. Al de rest is een afkooksel.”