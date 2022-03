Lefevere in onze podcast ‘Wuyts & Boonen’: “Met Jumbo-Visma hebben we er een ‘compagnon de route' bij”

Spaargids.be 2 op 3 Belgen vrezen geen deftig pensioen te krijgen: via deze fiscaal interessan­te methodes zet je makkelijk geld opzij

66 procent van de Belgen vreest geen deftig pensioen te zullen ontvangen. De mediaan van alle werknemerspensioenen bedroeg in januari 2020 1.449 euro bruto. Hoeveel dat in de toekomst zal zijn, is onduidelijk. Wie dus na zijn pensionering voldoende financiele armslag wil behouden, bouwt tijdens zijn beroepsloopbaan best een extraatje op. Mogelijkheden zijn er genoeg, en ze krijgen vaak ook fiscale aanmoediging. Spaargids.be zet zeven interessante formules op een rij.

28 februari