Lefevere ijvert voor controle-orgaan voor massasprints: “Met vuilste sprinter ooit aan het hoofd”

Dylan Groenewegen die collega Fabio Jakobsen in de dranghekken rijdt met bijna-fatale gevolgen: is een schorsing van negen maanden een gepaste strafmaat? Patrick Lefevere wil zich er niet over uitspreken of dat meer had moeten zijn, of minder had mogen zijn. “Ik heb geen zin om er nog woorden aan vuil te maken”, zegt hij. “Niet omdat ik bang ben voor de reactie, maar gewoon omdat het genoeg is geweest.”