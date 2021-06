Lefevere heeft nog steeds niets van Bennett gehoord: “Ik ga ervan uit dat hij zelf een keer naar de baas belt”

WielrennenDe lucht tussen Patrick Lefevere en Sam Bennett raakt niet uitgeklaard. Tot gisteren had Lefevere nog niets van Bennett gehoord, nadat die op het laatste moment uit de selectie voor de Tour de France is gezet. “Ik heb van hem nog altijd geen deftige uitleg gekregen. Ook niet nadat ik hem zelf een bericht heb gestuurd.”

De problemen begonnen bij de start van de Ronde van België. Bennett arriveerde met een blessure aan de knie, waarover hij de ploeg niet had ingelicht, maar die maakte dat hij niet kon starten. In allerijl werd Mark Cavendish opgeroepen om de plek van Bennett in te nemen. Bennett van zijn kant mocht terugvliegen naar huis in Monaco, waar de ploeg hem vroeg om te rusten.

Vorige week maandag zou Bennett dan naar België terug keren om van daar naar de Tour door te reizen. Maar Bennett raakte niet tijdig in het vliegtuig. En bleek tegen de richtlijnen van de ploeg dan toch te hebben getraind. Wat hem prompt zijn plek in de Tour kostte. Tien dagen later zegt Patrick Lefevere nog altijd niets van Sam Bennett te hebben gehoord. En dat zint hem niet. “Ik heb van hem nog altijd geen deftige uitleg gekregen. Ook niet nadat ik hem zelf een bericht heb gestuurd. ‘Hoe is het?’ Dan ga ik ervan uit dat je een keer naar de baas belt. Ik hoor via allerlei kanalen allerlei dingen, maar zelf hoor ik hem niet. Of hij bang is van mij? Als je recht in je schoenen staat, moet je niet bang zijn.”

Loon afhouden?

Bennett kwam vorige week naar België voor verder medisch onderzoek bij de ploegarts. “We hebben daar niet kunnen vaststellen dat er iets mis is met zijn knie”, zegt Lefevere. Het contract van Bennett loopt af op het einde van het seizoen. Dat dreigt moeilijk te worden voor Bennett. Bij wielerwebsite Cyclingnews.com liet Lefevere weten dat hij mogelijk de helft van zijn loon afhoudt. “We zullen nog zien”, zegt Lefevere. “Iedereen weet dat ik zo niet in mekaar zit. Vast staat wel dat hij geen voorkeurbehandeling meer krijgt.”

Veel wedstrijden zijn er de komende weken niet. Lefevere noemt de Ronde van Wallonië, de Ronde van Polen en de Vuelta. “In Wallonië komen maar zes renners aan de start. En het is een zwaar parcours. In de Vuelta hebben we Fabio Jakobsen voor de sprint. We gaan geen andere renner uit de ploeg halen voor Bennett. Hij zal koersen als het ons uitkomt.”

Volledig scherm Patrick Lefevere. © Photo News