Lefevere deelt opnieuw prikje uit aan Alaphilippe: “Net als iedereen hou ik van hem, maar hij neemt een grote hap uit mijn budget”

Het is (opnieuw) niet het voorjaar van Julian Alaphilippe. De tweevoudige wereldkampioen werd uit de wielen gereden in de Strade Bianche, speelde geen rol van betekenis in Milaan-Sanremo, gaf op in de E3 Saxo Classic nadat hij al ziekjes gestart was en kwam ook nog eens ten val in de Ronde van Vlaanderen. Die val heeft ook zijn Ardennencampagne gehypothekeerd: de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl werden al geschrapt, Luik-Bastenaken-Luik kan nog - áls de knie het houdt.

Alaphilippe raakt zo maar niet onder stoom, nadat hij ook vorig jaar al werd achtervolgd door pech. Een doorn in het oog van de grote baas, Patrick Lefevere. Die liet gisteren - niet voor het eerst - niet na om een prikje uit te delen aan zijn poulain. “Je moet eerlijk zijn: toen Julian de laatste jaren uitblonk, was er geen Van der Poel, Pogacar, Van Aert...”, zegt hij in de podcast ‘Grand Plateau’ van het Franse RMC.

Volledig scherm Lefevere en Alaphilippe tijdens de ploegvoorstelling begin dit seizoen. © BELGA

Grote hap uit budget

“Ik heb een mooie uitdrukking in het Frans geleerd: ‘Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire’. In het leven moet iedereen zijn salaris rechtvaardigen”, gaat Lefevere verder. “Wel, hij zal zijn salaris eind 2024 drie jaar gekregen hebben. Gelukkig is hij twee keer wereldkampioen geworden. Daarnaast heeft hij in 2021 de openingsrit van de Tour gewonnen en het geel gedragen. Ik snap dat Franse ploegen daar tevreden mee zijn, maar ik niet. Ik hou van Julian, net als iedereen. Hoe kun je nu niet van hem houden? Maar ik moet ook realistisch zijn: hij neemt een grote hap uit mijn budget. Ik wil dan ook resultaten zien.”

De Fransman heeft bij Soudal-Quick.Step nog een contract tot eind 2024, maar zo ver wil Lefevere nog niet vooruit kijken. “Ik zeg altijd dat er drie trimesters zijn, net als op school. Stel dat hij twee of drie ritten wint in de Tour en tien dragen de gele trui draagt, is het al een ander verhaal. En als hij wereldkampioen wordt en de Ronde van Lombardije wint, is het nóg een ander verhaal. We bekijken het trimester per trimester. Over 2024 spreek ik nog niet.”

Volledig scherm Alaphilippe tijdens de Ronde. © Photo News