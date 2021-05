Lefevere bevestigt gesprekken met manager Sagan: “Sommigen zeggen dat zijn carrière op haar einde loopt. Ik geloof dat niet”

WielrennenRijdt Peter Sagan volgend jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere? De Belgische ploegleider zegt niet ja en hij zegt niet neen. Of toch. Ja, want hij heeft met de manager van Peter Sagan over een mogelijke transfer gesproken. Maar neen, want Lefevere heeft geen zin in een team binnen zijn team. En tenslotte: waar vindt hij het geld om Peter Sagan te betalen?

Een bod van 8 miljoen euro. De Italiaanse Gazzetta dello Sport schreef zondag dat dit het geld was, dat Patrick Lefevere voor Peter Sagan wil betalen. Sagan en zijn huidige Boraploeg zitten op een dood spoor. Het contract loopt af en manager Ralf Denk gelooft dat hij in de toekomst ook een winnende ploeg zonder Peter Sagan op de been kan houden. Dat scheelt alvast een pak in de loonkosten.

Peter Sagan, drie keer wereldkampioen, is naar verluidt goed voor een jaarsalaris van 5,5 miljoen euro. Ralf Denk, eigenaar van de wielerploeg, en Willi Bruckbauer, eigenaar van keukenbouwer en sponsor Bora, klagen er een beetje over dat Peter Sagan daar de laatste jaren weinig voor teruggeeft.

Volledig scherm © Photo News

Jazeker, hij won eergisteren rit tien in de Giro. Sagan heeft dit jaar in Romandië en in Catalunya gewonnen. Hij won vorig jaar in de Vuelta, niet in de Tour. Maar waar is de tijd dat hij drie keer wereldkampioen werd, of de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won?

En toch is Peter Sagan zijn gewicht in goud waard. Vraag dat aan Specialized, de Amerikaanse fietsenbouwer die Bora sponsort én de ploeg van Lefevere. Specialized laat hele reclamecampagnes rond Sagan draaien. De constructeur heeft er veel voor over om Sagan aan het merk te blijven binden. Als het bij Bora niet meer kan, bij Deceuninck-Quick.Step dan maar.

Volledig scherm © Photo News

Patrick Lefevere klaagde gisteren desgevraagd dat hij dat geld niet had. “Ik kan geen 8 miljoen uit mijn lade toveren.” Voor acht miljoen komt Peter Sagan met zijn broer Juraj, met zijn ploegmaats Bodnar en Oss, met zijn verzorger en zijn mecanicien, en met zijn iconische persman Gabriele Uboldi.

Wie Sagan neemt, neemt team-Sagan. “Ik heb al gezegd dat ik geen team in een team wil”, zei Lefevere.

Hij vertelde dat aan Giovanni Lombardi, de Italiaanse manager van Peter Sagan. Waar Sagan is, is Lombardi. En omgekeerd. Hetzelfde geldt voor Gabriele Uboldi.

Lefevere en Lombardi hebben dus onderhandeld. “Ik wil graag goede renners”, zegt Lefevere. “Sommigen zeggen dat de carrière van Sagan op haar einde loopt. Ik geloof dat niet. De grote vraag is of ik voor Peter Sagan en zijn ambities plaats heb in mijn ploeg.”

En wat die acht miljoen euro betreft: “Als ik die financiële inspanning wil aankunnen, zal ik opnieuw met mijn sponsors moeten spreken. Als zij niet klaar zijn om het geld daar te leggen, kan ik hem niet nemen.”

Specialized zou alvast in aanmerking komen om (een deel) van het salaris van Sagan te betalen.

Volledig scherm © Photo News

