Lefevere aast op Mikel Landa als versterking voor klimploeg rond Evenepoel

Landa eindigde ooit twee keer derde in de Giro en twee keer vierde in de Tour, maar is intussen begonnen aan de nadagen van zijn carrière. Toch blijft Landa een stevig prijskaartje hebben. Lefevere zei vorige week in Het Laatste Nieuws dat hij bezig was met een renner uit de top vijftien van de Tour. De enige renners met een aflopend contract die toen in de top vijftien stonden, waren Louis Meintjes en Landa. Volgens onze info blijft Meintjes bij Intermarché Circus Wanty. Landa is in deze Tour intussen weggezakt uit de top vijftien.