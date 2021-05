Leerschool voor de toekomst: Evenepoel blijft vechten voor toptienplaats, maar beseft het hogere doel van deze Giro

Koers Kort Koers Kort. Pogacar past voor Dauphiné - Hayter slaat dubbelslag in Ruta del Sol

19 mei Tadej Pogacar zal in juni in eigen land de Ronde van Slovenië (9 - 13 juni) en de nationale kampioenschappen rijden alvorens zijn titel in de Ronde van Frankrijk te verdedigen vanaf 26 juni. UAE, de ploeg van de jonge Sloveen, heeft vandaag het programma van zijn kopman geofficialiseerd. Hij gaat eerst op hoogtestage in het Italiaanse Sestrières nabij de Franse grens alvorens de oversteek te maken naar zijn thuisland.