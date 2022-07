Le numéro du jour. Danish Dynamite! 28 jaar geleden dat twee Denen na elkaar wonnen in Tour

Tour de FranceWattages, KOM’s, lijstjes allerhande... Een beetje wielerliefhebber is dol op een statistiekje in de rand van de koers. Na elke rit van de Tour kiest onze redactie uit de veelheid aan cijfermateriaal een markant getal. Alle info errond ontdekt u op deze pagina.

Rit 11: Albertville - Col du Granon: 28

Pogacar heeft het record beet (zoals gisteren aangegeven). De Sloveen voert 41 etappes op rij het jongerenklassement aan. Maar ‘t zou onnozel zijn om vandaag met het nummer 41 uit te pakken. Daarom kiezen we voor het getal 28. Het is namelijk 28 jaar geleden dat twee Denen na elkaar wonnen in de Tour.

Gisteren zegevierde Magnus Cort na een prangende sprint, vandaag sloeg Jonas Vingegaard een dubbelslag. Twee Deense overwinningen op rij in de Tour. Dat is geleden van 1994. Bjarne Riis toonde zich toen de beste in de dertiende etappe, Rolf Sørensen schoot raak in de veertiende rit.

Rit 10: Morzine - Megève: 40

Dat Tadej Pogacar een fenomeen is, wisten we al langer. Vandaag evenaarde de 23-jarige Sloveen een record van Jan Ullrich. Namelijk: veertig etappes op rij het jongerenklassement aanvoeren. Pogacar begon zijn reeks op 11 september 2020, toen hij na de dertiende etappe de witte trui overnam van Egan Bernal.

De kans is groot dat Pogacar morgen alleen recordhouder wordt. Zonder ongelukken mag hij dan voor de 41ste keer op rij in het wit pronken op het podium. En zeggen dat Pogacar ook de komende twee jaar nog aanspraak kan maken op de witte trui. Op naar een nooit te evenaren record?

Rit 9: Aigle - Châtel: 1.258.078,25

Omdat de meningen wat uiteenlopen en het exacte cijfer fluctueert, kiezen we niet voor 63,9 of 62,7 (het aantal kilometers dat Bob Jungels alleen op kop reed op weg naar zijn ritzege in Châtel). Het zou van 2006 en Michael Rasmussen zijn dat er nog iemand zo'n lange solo met succes opzette en afrondde in de Tour. In plaats van het aantal kilometers alleen op kop kiezen we voor het aantal euro’s voor de aankoop van een iconische Porsche 911 van de 964-generatie.

Jungels beloofde ploegmaat Oliver Naesen immers voor zijn ritzege in deze Tour dat hij bij winst werk zou maken van de aankoop van een dergelijke Porsche. “Toevallig waren we zaterdagavond tijdens het diner bezig over wat we zouden doen als we een Tourrit wonnen. Bob zei dat hij zijn droomauto zou kopen. Een Porsche 964, die hele chique van ‘Bad Boys 1'. Het zal een kostelijke affaire zijn, maar ik gun het hem van harte”, aldus Naesen. Wat opzoekwerk leert dat de bewuste Porsche vorig jaar onder de hamer ging voor 1.430.000 dollar, omgerekend 1.258.078,25 euro. We hopen voor Jungels dat er nog een paar andere Porsche van hetzelfde type te koop zijn.

Rit 8: Dole - Lausanne: 46

Wout van Aert blijft verbazen in de Tour. Onze landgenoot won in Lausanne zijn tweede rit in deze Ronde van Frankrijk. Van Aert won eerder in Calais in het geel, in Lausanne mocht hij vieren in het groen. Het is 46 jaar geleden dat een renner in één en dezelfde Tour een ritzege mocht vieren getooid in de gele én groene trui. Er waren renners die een rit wonnen als eigenaar van geel én groen, maar dan enkel met het geel om de schouders mochten vieren. Van Aert kan na deze Tour zowel een foto van een zegegebaar ophangen in geel en een zegegebaar in het groen.

De laatste renner die daarin slaagde was ook al een Belg. In 1976 won een 24-jarige Freddy Maertens maar liefst vier ritten in de gele trui die hij op de openingsdag veroverde in de proloog. Maertens zou tot de 8ste rit in de gele trui blijven fietsen, daarna nam Lucien Van impe over en ging Maertens verder in de groene trui. Ook in dat shirt won de renner uit Lombardsijde nog vier keer in die fameuze Tour van 1976. Nog leuk voor Van Aert: Maertens won dat jaar ook finaal de groene trui in Parijs. Op de Champs-Elysées werd hij tot slot wel tweede in de sprint na Gerben Karstens.

Rit 7: Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles: 9

Hij was er dichtbij op het grind van La Super Planche des Belles Filles. Tadej Pogacar moest zelfs even een lengte toegeven. De Sloveen plooide, maar kraakte net niet om daarna nog een fameus nummer uit zijn kuiten te schudden in de laatste tientallen meters. De gele trui op één. Jonas Vingegaard was het kind van de rekening, maar gaf de neutrale kijker hoop: er is een uitdager voor Tadej Pogacar.

Vingegaard blijft zo wel op zoek naar een ritzege in de Tour. De Deen kwam nu al drie keer als tweede over de streep in een Tourrit. Ook in het eindklassement werd hij al tweede. Telkens was er eentje beter en telkens was het dezelfde: Tadej Pogacar. Het wordt zelfs nog straffer. Zijn laatste tien tweede plaatsen waren negen (!) keer achter Pogacar. Komt er in de loop van deze Tour een ommekeer?

Tot slot nog een extraatje: Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard hebben de recordtijd op La Super Planche des Belles Filles scherper gezet. De twee deden 19'43" over de 6,93 kilometer lange klim die gemiddeld met 8,8 procent omhoog loopt. De vorige besttijd was in handen van Geraint Thomas met 20'02".

Rit 6: Binche-Longwy: 49,4

Een dollemansrit was het, tussen Binche en Longwy. En dat met dank aan Wout van Aert. Onze landgenoot reed 136 kilometer in de aanval. Zijn gemiddelde snelheid tijdens die 136 kilometer: 48,7 kilometer per uur. Over de volledige spanne van de rit lag het gemiddelde zelfs nog iets hoger. De langste rit uit deze Ronde van Frankrijk werd door winnaar Tadej Pogacar afgewerkt aan 49,4 kilometer per uur. De Sloveen haspelde 220 kilometer af in 4 uur 27 minuten en 13 seconden.

Om in perspectief te plaatsen: het is bijna twintig jaar geleden dat een rit in lijn zo snel werd afgewerkt. In 2003 won Pablo Lastras de achttiende rit met aankomst in Saint-Maixent-l’Ecole. De gemiddelde snelheid lag toen over 202 kilometer op 49,94 kilometer per uur.

Rit 5: Lille-Arenberg: 34

Tadej Pogacar kroonde zich vandaag andermaal tot morele winnaar van de dag. Net als in de openingstijdrit in Kopenhagen bleek het Sloveense fenomeen de beste der klassementsmannen. Jonas Vingegaard en co konden het verlies nog beperken tot seconden, maar Primoz Roglic - op papier de grootste uitdager - gaf meer dan twee minuten prijs. Zijn ambities voor de eindzege lijken nu al de kast in te moeten.

Daarnaast was er nog een reden tot vieren voor Pogacar, want de Sloveen mocht in Arenberg voor de 34ste Tourdag op rij de witte trui ophalen als beste jongere. Pogacar veroverde het wit voor het eerst na de 13de etappe van de Tour van 2020 (op 11 september) en gaf het kleinood sindsdien nooit meer af. Straf, maar Jan Ullrich deed tijdens de jaren ‘90 nog straffer. De Duitser was in de Tours van 1996 en 1997 40 ritten op rij leider in het jongerenklassement. Hij haalde bovendien 55 witte truien op, tegenover de 34 van Pogacar.

Pogacar zou met een derde witte trui overigens mederecordhouder worden. Ook Ullrich (1996, 1997 en 1998) en de Luxemburger Andy Schleck (2008, 2009 en 2010) werden drie keer beste jongere. Pogacar heeft nog tot en met de Tour van 2024 de tijd om het record te evenaren en aan te scherpen.

Rit 4: Duinkerke-Calais: 11

Asnæs Indelukke, Høve Stræde, Kårup Strandbakke, Koldingvej, Hejlsminde Strand, Genner Strand, Cassel, Remilly-Wirquin, Nielles-les-Bléquin, Harlettes en Ventus. Ze leverden Magnus Cort Nielsen, gespreid over drie etappes, een mooi record(je) op. De 29-jarige Deen van EF Education-EasyPost kwam als eerste renner ooit in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk als eerste boven op de eerste elf beklimmingen in het parcours. Het vorige record stond op naam van ex-Tourwinnaar en zesvoudig bergkoning Federico Bahamontes (8 in 1958).

“Dat wist ik niet”, reageerde Cort Nielsen bij VTM-collega Stijn Vlaeminck. “Maar ik hou wel van statistieken. Funny.” A rato van één winstpuntje per klim van vierde categorie telt de leider in het bergklassement nu elf punten op een maximum van twaalf. Alleen op helling diep in de finale, de Côte du Cap Blanc-Nez, scoorde hij niet. (JDK)

Rit 3: Vejle-Sønderborg: 92

Openingstijdrit: tweede. Eerste rit in lijn: tweede. Derde etappe: tweede. Is het geen renner van Quick.Step-Alpha Vinyl die Wout van Aert de loef afsteekt, dan komt Dylan Groenewegen wel als een duiveltje uit een doosje om onze landgenoot alsnog de dagzege te ontzeggen. Van Aert strandt zo op de eerste drie dagen van deze Ronde van Frankrijk op die ondankbare, tweede plaats. Hij is de eerste sinds Alfredo Binda in 1930 - 92 (!) jaar geleden - die dat voor mekaar krijgt.

Een ritzege blijft voorlopig dan wel uit, Van Aert doet dankzij zijn abonnement op tweede plaatsen in deze eerste ritten wel gouden zaken. In het gevecht om de groene trui - zijn hoofddoel in deze Tour - al 17 punten voorsprong op eerste achtervolger Fabio Jakobsen, die vandaag ‘slechts’ vijfde werd. Dylan Groenewegen volgt op 47 punten, Peter Sagan - misschien wel de grootste rivaal - al op 53 punten. Ook in het algemene klassement sluipt Van Aert dankzij de verzamelde bonificaties steeds verder weg. Het geel behouden tot La Planche des Belles Filles op dag zeven moet mogelijk zijn.

Rit 2: Roskilde-Nyborg: 695

Het is nog niet eens twee jaar geleden, die verschrikkelijke val in de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen heeft er de zoveelste streep onder getrokken. Het leven van de Nederlander veranderde voorgoed op 5 augustus 2020. Niets is sindsdien nog hetzelfde, maar zijn snelle benen heeft Jakobsen nooit verloren. Geen jaar na zijn crash won hij alweer in de Ronde van Wallonië, vorig jaar in september volgden drie ritzeges en de puntentrui in de Ronde van Spanje voor de Hulk van Heukelum.

En nu schoot de Nederlander bij zijn eerste kans in zijn eerste Tour meteen raak, exact 695 dagen na die bijna noodlottige val. Jakobsen won dit seizoen al elf keer en bewees nu terecht de voorkeur gekregen te hebben op Mark Cavendish voor de Tour. Een Nederlands sprookje in Denemarken met nu al een happy end. Of zoals Nederlands wielergezicht Thijs Zonneveld het passend tweet: “Van bijna dood naar een Touretappe in 695 dagen.” Getekend Fabio Jakobsen.

Rit 1: Kopenhagen-Kopenhagen: 55

Genoeg cijfers om in de eerste rit naar boven te halen. Hier had 1972 kunnen staan, de laatste keer dat de Belgen een één-tweetje scoorden in een openingstijdrit met Eddy Merckx en Roger Swerts. Of 1983, toen Eric Vanderaerden de laatste Belg was die geel pakte na een openingstijdrit. We kiezen echter voor iets helemaal anders: het cijfer 55. Het is raar, maar wel waar: voor zijn zege in Kopenhagen eindigde Yves Lampaert nooit hoger dan een 55ste plaats in een Tour-tijdrit.

De West-Vlaming reed er voor deze Tour welgeteld twee. Hij finishte in 2019 op de 55ste plaats in de chronoproef in Pau, ploegmaat Julian Alaphilippe won toen en Wout van Aert viel er bijzonder kwalijk. In 2018 werd Lampaert in de slottijdrit van 31 kilometer 86ste op bijna vijf minuten van Tom Dumoulin. Opvallende cijfers voor een tijdrijder van het allooi van Lampaert. Al maakt die eerste plaats in Kopenhagen nu alles goed.

