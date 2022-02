Le nouveau Remco est arrivé, mét dikkere benen: “Heel hard gewerkt aan explosiviteit om zo meer koersen te winnen”

WielrennenWat een kerel. Eerste koersdag, eerste zege. Het is niet de eerste keer dat Remco Evenepoel (22) verbaast, maar vergis je niet. Dit is niet meer de renner van een jaar geleden. Niet in zijn hoofd, niet in zijn lijf. Kijk maar eens naar zijn dijen als u de kans krijgt. “Een klim van tien minuten was nooit mijn beste onderdeel, maar vandaag kon ik een paar van de beste klimmers van de wereld lossen.”