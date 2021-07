Laurens De Plus moet fiets aan de kant laten door virale infectie

Olympische spelen Bondscoach Vanthouren­hout niet teleurge­steld: “Iedereen wilde hier op z'n best zijn”

11:16 Met een zesde en negende plaats is de olympische tijdrit voor de Belgen toch ietwat op een sisser afgelopen. Al wil de bondscoach, Sven Vanthourenhout, dat niet zo zien. “Waar ik vooraf wat schrik voor had, is werkelijkheid geworden”, klonk het na afloop.