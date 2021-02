Laporte sprint naar zege in eerste etappe Ster van Bessèges, Meeus knap zesde

Alles wees erop dat de eerste etappe van de Ster van Bessèges na 143,5 kilometer zou uitmonden in een sprint bergop. Het peloton liet de drie vroege ontsnappers dan ook begaan. Alexendre Delettre (Delko), Louis Louvet (St Michel) en onze landgenoot Tom Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles) reden een maximale voorsprong van acht minuten bij elkaar.

In de achtergrond moest u niet zoeken naar renners van Sport Vlaanderen-Baloise. Die ploeg, met 7 van de 35 deelnemende Belgen in haar rangen, kwam uit voorzorg niet aan de start in Bellegarde door een mogelijk coronageval in de omkadering.

Wel nam AG2R in de eerste wedstrijd van Greg Van Avermaet voor de Franse ploeg de achtervolging op de vluchters resoluut in handen, en loerde ook het Lotto-Soudal van Tim Wellens om de hoek. Vooraan in de koers verzekerde Delettre zich van de bergtrui door als eerste boven te komen bij de eerste passage op de Côte de la Tour. Op tien kilometer van de meet greep het peloton de gevlogen vogels.

Volledig scherm Landgenoot Tom Paquot (links) in de vlucht. © Photo News

Daarna begon het positiespel voorin het peloton, tot een valpartij dat zes kilometer voor de finish in twee brak. Sindsdien heerste in het gewring vooraan nervositeit, wat leidde tot een nieuwe val in de achtergrond van het uitgedunde peloton. In de smalle straatjes naar de aankomst probeerde Bouhanni de punchers te verrassen, maar Laporte pareerde sterk en ging erop en erover. Mads Pedersen reageerde net te laat en kwam als derde over de streep.

Van Wellens, Naesen of Van Aevermaet geen spoor in de top tien. Neoprof Jordi Meeus was de eerste Belg op een knappe zesde plaats. Voor Laporte is het al zijn vierde ritzege in de Ster van Bessèges. In 2019 won hij ook al eens het eindklassement.

Volledig scherm Egan Bernal en INEOS bleven op de vlakte tijdens de eerste etappe. © Photo News

Volledig scherm Philippe Gilbert in de buik van het peloton. © Photo News