Landgenoot Dupont wint na massasprint in tweede etappe Ster van Bessèges, Belg Robeet kleurt de rit

Wat iedereen dacht kwam ook uit. De tweede etappe in de Ster van Bessèges eindigde in een massasprint. Lange tijd was er een kopgroep van vijf met onder andere de Belgen Robeet en Picoux. Met nog 40 kilometer voor de boeg ging Robeet solo. Helaas voor hem werd hij op tien kilometer van de streep gegrepen. Het was wel een knap nummer van onze 26-jarige landgenoot van Bingoal - Wallonie Bruxelles.