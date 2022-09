Lampaert, Kopecky en co. goed aangekomen in Australië, Evenepoel en Van Aert landen straks

“Alles goed en vlot verlopen”, meldde elite-bondscoach Sven Vanthourenhout net na de landing. “Iedereen heeft toch een beetje kunnen slapen op de vluchten. Eenmaal door de paspoortcontrole probeerden we de renners en rensters zo snel mogelijk naar het hotel (Headlands in Austinmer Beach, New South Wales, red.) te loodsen, waar ze meteen een eerste, goeie nacht konden doorbrengen en op die manier alvast wat op hun positieven konden komen. Wij haalden intussen de fietsen op en vervoerden die op onze beurt naar het hotel. De trip was lang en zal ongetwijfeld hebben doorgewogen, maar daar hebben we ons op ingesteld. En vooral: we weten waarvoor we het doen. Dat scheelt.”