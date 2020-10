Lampaert klieft door de wind naar zege in spektakelrijke Driedaagse Brugge-De Panne

WielrennenYves Lampaert heeft een spektakelrijke editie van de AG Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De West-Vlaming van Deceuninck-Quick.Step reed in de slotfase weg uit een kleine kopgroep en hield alleen stand tot de finish. Ook Mathieu van der Poel leek klaar voor een hoofdrol in de finale, maar de winnaar van de Ronde van Vlaanderen sukkelde de gracht in.

Het Belgische wielerseizoen eindigde vandaag met de AG Driedaagse Brugge-De Panne, de laatste WorldTour-eendagskoers van het jaar. “Het kan een fantastische koers worden, maar het kan ook geweldig tegenvallen”, vertelde Oliver Naesen vlak voor de wedstrijd aan onze man ter plekke. Z’n woorden waren nog niet koud of Naesen lag al op het asfalt. Samen met hem ook de onfortuinlijke Sep Vanmarcke en Michal Kwiatkowski. Naesen begon nog aan een inhaaljacht, maar de andere twee zetten meteen een punt achter hun seizoen.

Waaiers, waaiers, waaiers

Mathieu van der Poel had z’n overwinning in de Ronde van Vlaanderen naar eigen zeggen stevig gevierd. Of de Nederlander zin had om te koersen? “Dat zal straks wel komen”, knipoogde MVDP. En of Van der Poel er zin in had. Al in de eerste kilometers van de wedstrijd brak het peloton in verschillende stukken, een kopgroep van een dozijn renners scheurde zich los van de rest. Bij die twaalf: Mathieu van der Poel. Ook Tim Merlier had de slag niet gemist, net als Degenkolb, Küng en Asgreen.

Even verderop sloot een tiental met Lampaert, Sénéchal en Tim Declercq aan, waardoor Deceuninck-Quick.Step plots vijf pionnen in de eerste waaier had. Een achtervolgende groep met Alexander Kristoff stribbelde nog even tegen, maar op het moment dat de samensmelting in de maak leek, brak de veer. Van topfavoriet Caleb Ewan was dan al lang geen sprake meer. Ook de snelle Australiër wilde de eerste vlucht naar Monaco niet missen. Door de hevige wind in de Moeren besliste de organisatie een passage te schrappen, goed voor een inkorting van 13 kilometer.

Van der Poel in de gracht

Voorin werd de uitdunning ingezet door een val van Piotr Havik op een rechte weg. Enkele meters verder werd de kopgroep nog eens gehalveerd. Onder meer Sénéchal werd eruit gewaaid, een tikje voor Deceuninck-Quick.Step. Tim Merlier etaleerde dan weer een sterk staaltje stuurmanskunst door ternauwernood recht te blijven na een brutaal manoeuvre in de kopgroep. De sprinter loste beide voeten uit het klikpedaal, maar kon toch weer aansluiten bij z’n kompanen.

In de laatste ronde zette Deceuninck-Quick.Step de boel nog eens op kant. In het gewriemel sukkelde Mathieu van der Poel een gracht in. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen bleef even liggen, maar stapte dan in de volgwagen. Streep door de rekening van Alpecin-Fenix. Deceuninck-Quick.Step had het numerieke overwicht in de kopgroep en daar profiteerde Lampaert optimaal van. De West-Vlaming reed weg op zeven kilometer van het einde en kwam solo aan. Een opsteker na zijn sleutelbeenbreuk begin augustus en de val van Julian Alaphilippe in Vlaanderens Mooiste.

