Lampaert is niet fit en zegt af voor het EK: “Geef liever de kans aan andere renners”

Wielrennen Gerben Thijssen snelt in Ronde van Polen naar eerste zege in de WorldTour

Gerben Thijssen (24) heeft de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Onze landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert was de snelste in een massasprint. Het is zijn eerste zege op WorldTour-niveau.

31 juli