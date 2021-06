Lampaert in extase na triomf op BK tijdrijden: “Ik heb ‘sorry’ gezegd tegen Remco” - Evenepoel: “Nog een pak werk voor Spelen”

Intense vreugde bij winnaar Yves Lampaert: “Zot, écht zot!”

Mensen toch. WTF was dát allemaal? De lokale pastoor luidde de kerkklokken bij ‘De Blijde Intocht van Sint-Lampi’. (Zege)dronken fans schreeuwden in koor hun kelen schor en tilden hun held op de schouders. ‘Foooorza Lam-paert!’ Op het podium werd het de nieuwe Belgische tijdritkampioen te machtig. Tranen welden op. Ook zijn hoogzwangere vriendin Astrid hield het niet droog. “Dit is zó ongelooflijk mooi.” De massa danste, juichte, zong en genoot. Het delirium nabij. Wanneer valt die Vlaamse feestdag, zegt u? 11 juli? Fout: 16 juni.

“Het is zot. Écht zot.” Lampaert deed een verwoede poging om naar de juiste woorden te zoeken. «Ik hou van deze trui, mijn derde intussen. Het is één van de mooiste van het peloton. Ik zal hem opnieuw waardig dragen.» Dat hij zichzelf toch wel heeft verrast, klonk het. “‘Je rijdt voor plaats twee’, had ik mezelf ingeprent. Nooit gedacht dat ik het van Remco kon halen. Eén van de allerbeste renners ter wereld. Over die afstand, met die warmte…”

Lampaert wordt op handen gedragen na zijn overwinning.

Maar zie: twintig seconden was het duidelijke verdict aan de finish. Happend als een vis op het droge kwam Lampaert daar over gereden. Zó verschrikkelijk diep was hij gegaan. “Ik vertrok razendsnel en reed daarmee ook mezelf een beetje voorbij. De eerste ronde had ik een goed gevoel, maar vervolgens viel de hitte wat op mij. Het was moeilijk indelen op dit parcours. De wattages waren ook niet superhoog. Een goeie 400 watt, in mijn geval. Ik had gemikt op meer. Maar in deze omstandigheden was dat onmogelijk.”

Lampaert werd onderweg opgezweept door zijn eigen aanhang. «Niet te doen, vint. Het leek wel de Tour de France, toen ik passeerde op de Markt. Of de Oude Kwaremont, in de Ronde van Vlaanderen. Knal hetzelfde, qua geluid. Mijn fans deden me vechten tot op de streep. Mijn titel is voor een deel ook die van hen. Ik had mezelf toch flink wat druk opgelegd, voor eigen volk. Wat ik tegen Remco heb gezegd? ‘Sorry’. (lacht) Ik weet hoezeer hij erop gebrand was. Maar dat was ik zelf ook. Er zullen nog heel veel titels komen voor hem. Hij groeit nog volop. En vooral: hij is nog niet terug op het niveau van voor zijn val. Maar wel op de goeie weg.”

© Photo News

Diepe ontgoocheling bij verliezer Remco Evenepoel: “Dit doet pijn”

Gezichten zeggen vaak alles. Dat van Remco Evenepoel stond op (warmte)onweer toen hij over de finish reed. Op het podium, bij het aanhoren van de Brabançonne en de uitzinnige kreten van de Lampaert-fans, ging zijn kopje zelfs hangen. “Een dreun”, vond hij het. “Hiervan zal ik toch wel even mentaal moeten bekomen. Oké, twintig seconden is het einde van de wereld niet. En verliezen van een ploegmaat is geen schande — Yves was ook gewoon de beste. Maar eerlijk: ik had graag zelf gewonnen. Het doet pijn, omdat ik er mijn zinnen op had gezet en er veel energie heb in gestoken. Deze tijdrit maakt één ding duidelijk: dat ik nog een pak werk heb voor de Olympische Spelen in Tokio, zeker wat de langere inspanningen betreft. Daar moet ik niet flauw over doen. Bon, er rest me nog een maand. Ik ga die maand heel goed gebruiken. Aan mijn mindset verandert het alvast niets. Ik wil dit even laten bezinken. Straks een goed crèmeke eten en het vervolgens zo snel mogelijk achter me laten. Zondag is een nieuwe koers. En een nieuwe kans.”

Evenepoel met de zilveren medaille.

Mooi. Zo hoort het. Eerlijke en correcte analyse. Vinger in de wonde en tegelijk toch al meteen zichzelf op scherp zetten. Waar Evenepoel het dan precies verloor in Lampaert City? “Ik maak na vijf kilometer al een foutje. Ik wist dat die bocht er wat slipperig bij lag. Het is niet dat ik het parcours niet kende. Ik had het meer dan voldoende verkend. Toch val ik daar bijna. Omdat ik risico’s nam. Tot op de limiet ging. In de tweede ronde was het wéér bijna prijs. Bij zo’n hoge snelheden is zo’n foutje snel gemaakt.”

Of de hitte hem parten speelde? “Het maakte het extra zwaar. Maar hey, in Tokio zal ik met gelijkaardige omstandigheden worden geconfronteerd. Nóg heter. En een nóg hogere luchtvochtigheid.” Lees: daar wilde hij het niet op steken. Blijft natuurlijk dat Lampaert een thuiswedstrijd reed. Als in een kolkend stadion met dolenthousiaste fans. «Hij kent de regio, alle wegen. De adrenaline deed de rest. Want de mensen schreeuwden nóg harder voor hem dan voor alle andere renners. Het maakte dat Yves de mijn misschien iets minder zal hebben gevoeld. Soit. C’est la vie: soms verlies je, soms win je. Vandaag verlies ik. Van een renner die beter was dan ik.”

© BELGA

Verrassend brons voor Campenaerts: “Het voelt als een zege”

Verrassend, jawel, u leest het goed in de boventitel. Tot vorig jaar had u ons nog (terecht) een schrijnend gebrek aan wielerkennis kunnen verwijten. Maar nu was brons zelfs voor Victor Campenaerts zélf, tweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden nochtans, een onverwacht resultaat. “Heb je mij op het podium zien staan? (lacht) Ik droeg geen schoenen. Omdat ik absoluut niet had verwacht om er op te belanden. Ik heb me hier ook helemaal niet op voorbereid. De twee tijdritten in Parijs-Nice en de Giro mee ingecalculeerd, zat ik dit jaar misschien vijf keer op mijn tijdritfiets. Vorig jaar zat ik daar nog vijf keer per wéék op. En was zelfs een tweede plaats na Wout van Aert nog een diepe teleurstelling. Nu voelt het aan als een overwinning.”

Het podium met Campenaerts, zonder schoenen.