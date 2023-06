Lampaert en Van der Poel bijten tanden stuk op knaltijd Waerenskjold in tijdrit Baloise Belgium Tour

PORTRET. Gino Mäder, ontwapenen­de krullenbol wiens passie hem fataal werd: “Ik werd prof zodat mijn ouders trots konden zijn”

“De fiets was een uitlaatklep.” Gino Mäder (26) hield van het wielrennen in zijn puurste vorm. Maar nu werd zijn passie hem fataal. De Zwitser overleed na een zware val in de Ronde van Zwitserland. Een portret van een gevoelige kerel die méér dan een profcoureur was. “De echtscheiding van mijn ouders heeft me doen beslissen prof te worden.”