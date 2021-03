Lampaert dolt als eerste Belg in tijdrit Parijs-Nice nog wat na met sappig interview: “Ze komen hier allemaal met het snot op de guidon over de meet”

Strade Bianche Materiaal­pech slaat Kopecky (17de) weg uit kopgroep: “Misschien kom ik er volgend jaar achter of ik hier kan winnen”

6 maart Belgisch kampioene Lotte Kopecky (25) stak in de vrouwenwedstrijd de boel mee in de fik. In de finale koos ze als één van de eersten voor de aanval. Samen met de Nieuw-Zeelandse Fisher-Black reed ze een tijdlang voorop en toen uiteindelijk de beslissing viel was Kopecky ook mee met de wereldtop. Materiaalpech sloeg haar weg uit de kop van de koers en uiteindelijk reed ze 2 minuten en 42 seconden na winnares Blaak als 17de over de streep.