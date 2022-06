Lampaert, Campenaerts en De Bondt azen op resultaten in Baloise Belgium Tour: “Afwezigheid Evenepoel zal strijd om eindzege spannender maken”

Victor Campenaerts: “Ik verwacht al oorlog tijdens de eerste rit in de lokale ronde rond Maarkedal. Je kan de strijd om de eindzege daar niet winnen, maar wel verliezen. Als het nog tot een sprint komt, zal de groep minder dan vijftig man tellen.”

“Door de afwezigheid van Remco Evenepoel zal de strijd om de eindzege zeker spannender zijn. Remco stak er de voorbije twee edities bovenuit. Met Lotto-Soudal hebben wij de sleutel in huis om de koers te bepalen. Voor mij is Tim Wellens de grootste kanshebber voor het klassement, zeker omdat ik niet achter hem mag rijden. Ook Mads Pedersen wordt een te duchten klant, gezien zijn sterke tijdrit. Ik heb ook terug wat aan mijn tijdrit gewerkt en zit terug op een fiets waarmee ik tijdritten kan winnen. Ik beschik over dezelfde positie en stuur als in 2019. Ik beschouw de tijdrit van vrijdag niet als een test voor het BK, maar als een doel op zich.”

Yves Lampaert: “Het wordt in de eerste plaats belangrijk om in de eerste rit geen tijd te verliezen, om dan in de tijdrit van vrijdag wat voorsprong te nemen en op zaterdag stand te houden in Durbuy. Ik heb de laatste weken wat meer aandacht besteed aan mijn tijdrit en de afstand van twaalf kilometer moet mij zeker liggen. Sowieso wordt de strijd om de eindzege een secondespel, maar voor mij is de topfavoriet Mads Pedersen. Zo'n korte tijdrit kan hij zeker aan en ook in Durbuy zie ik hem overleven. Ik heb de rit in Durbuy van zaterdag verkend en die is echt lastig. Zeker de hellende aankomst wordt kantje boordje voor mij, maar wij hebben ook nog Schmid, Van Tricht en Senchal in de ploeg, pas na de eerste rit maken we de balans op en duiden we een kopman aan.”

“Vorig jaar eindigde ik tweede in de Baloise Belgium Tour. Ik sta er opnieuw met veel goesting aan de start. De Dauphiné kwam voor mij te vroeg na de hoogtestage in de Sierra Nevada, de Ronde van Zwitserland is dan weer erg lastig en daar heeft de ploeg een volledige equipe afgestemd op Remco Evenepoel. Ik denk echter dat ik mij ook via deze koers kan klaarstomen voor de Tour.”

Dries De Bondt: “Ik heb vooral de eerste rit aangestipt in deze ronde. In de rit naar Durbuy hebben we met Oscar Riesebeek en Gianni Vermeersch enkele troefkaarten. Met Jasper Philipsen hebben we ook een sprinter in huis voor de tweede en vijfde rit en ook in de korte tijdrit kan hij aardig uit de voeten. De tijdrit is niet echt mijn point fort. Ik heb nog nooit echt aan mijn tijdritkwaliteiten gewerkt, maar ik heb het voordeel dat de tijdrit met twaalf kilometer erg kort is en de schade nog kan meevallen. Ik bekijk deze wedstrijd als vijf pittige eendagskoersen op een rij. In de Giro heb ik bewezen dat mijn killerinstinct nog niet dood is. Ik hoop de komende week opnieuw met mooie resultaten aan te knopen.”

