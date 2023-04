Lachende Philipsen met steun Van der Poel topfavoriet voor Scheldeprijs: “Hopelijk raak ik nog over Mathieu”

Het duo dat woensdag met argusogen bekeken wordt voor en tijdens de Scheldeprijs: Mathieu van der Poel, die de spurtklassieker verrassend aan zijn agenda toevoegde, en Jasper Philipsen. “In de Tirreno heeft Mathieu al bewezen dat hij enorm sterk is als lead-out, hopelijk kunnen we dat woensdag herhalen”, aldus de Kempense favoriet. Dan moet hij natuurlijk wel over Van der Poel geraken. “(lacht) Dat valt nog af te wachten. Als hij doortrekt tot aan de meet, kan alleszins een één-tweetje. Laat ons zeggen dat we teleurgesteld zullen zijn als we niet winnen. De Scheldeprijs blijft toch een van de spurtwaardemeters van het seizoen, samen met de Classic Brugge De Panne en de slotrit in de Tour op de Champs Élysées.”