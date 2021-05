Laatste uren om kans te maken op 5.000 euro: speel mee met de Gouden Giro en win talloze prijzen

Evenepoel herstelde mentaal vlotter van zware val dan gewone sterveling: “Remco zat snel weer in zijn comfortzo­ne”

5 mei Dalen aan duizelingwekkende snelheid. Zweven over grindpaden. Duwen, wringen voor de beste positie in het peloton. Slaat Remco Evenepoel straks in de Giro niet de schrik om het hart na zijn zware crash in Lombardije, vraagt u zich af. Deceuninck-Quick.Step heeft Evenepoel dan ook grondig voorbereid op z'n terugkeer in het peloton. ‘Mental coach’ Michaël Verschaeve geeft een inkijk in de aanpak.