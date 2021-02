Laatste kans op 7.000 euro: neem deel aan de Gouden Klassiekers en win talloze prijzen

Toch één voordeel aan corona: de klassiekers zijn na amper vier maanden al terug! Op zaterdag 27 februari, morgen dus, start het peloton in de Omloop aan twee maanden voorjaarsklassiekers. Ben jij ervan overtuigd dat jij als de beste je eigen ploeg kan samenstellen en door onder meer de Ronde, Roubaix en Luik kan managen? Schrijf dan nog snel je team(s) in, de deadline nadert!

Hoe deelnemen aan de Gouden Klassiekers?

Stap 4: Bevestig jouw deelname door 9 euro per ploeg te betalen. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Geniet van de Klassiekers en gids je ploeg naar fantastische prijzen! Elke speeldag kan je op goudenklassiekers.be de scores van jouw team(s) checken en ontdekken of je in de prijzen gevallen bent.

Hoe punten scoren?

Klassiekers win je niet zonder ploegmaats. Daarom verdienen alle teamgenoten van de ritwinnaar voor die koers 5 extra punten - ongeacht of ze de race zelf uitrijden of niet.

De prijzenpot

Naast eeuwige roem is er in de Gouden Klassiekers nog een pak meer te winnen. Ben jij bij de aankomst van Luik-Bastenaken-Luik (de laatste speeldag, red.) de beste in het algemeen klassement? Dan kaap jij de hoofdprijs, 7.000 euro cash, weg. Voor de andere toppers in het eindklassement én de dagwinnaars zit er ook nog heel wat moois in de prijzenpot, zoals fietsen, tablets, fitnesstoestellen en cadeaubonnen.