Laatste kans om € 5.000 te winnen! Bewijs dat jij de beste ploegleider bent in de Gouden Vuelta

Wielrennen KOERS KORT. Van Wilder debuteert in Vuelta - Geen titelverde­dig­ster in Ronde - Zakarin heeft nieuwe ploeg

16 oktober De Russische wielrenner Ilnur Zakarin komt vanaf komend seizoen opnieuw uit voor het procontinentale Gazprom-Rusvelo, waarvoor hij in 2013 en 2014 al reed. Hij verlaat CCC en ondertekende bij Rusvelo een contract voor twee seizoenen. De 31-jarige Zakarin won ritten in Giro en Tour. Met een derde plaats in de eindstand zette hij in de Ronde van Spanje van 2017 zijn beste resultaat neer. “Ik had een aanbieding om in de WorldTour te blijven, maar toen Rusvelo me contacteerde, ben ik van gedachten veranderd”, klinkt het bij Zakarin. “Ik kijk ernaar uit om terug voor het team te rijden dat zo’n belangrijke rol gespeeld heeft in mijn carrière. Ik wil er mijn ervaring overbrengen op de jongeren en meedoen voor de prijzen in de rittenkoersen in het eerste deel van het seizoen. Mijn piek zal in de lente liggen.” Naast CCC en Rusvelo kwam Zakarin ook jarenlang uit voor Katusha.