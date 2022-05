Laatste dagen om kans te maken op 5.000 euro: speel mee met de Gouden Giro en win talloze prijzen

Koers kort KOERS KORT. Dubbelslag voor indrukwek­ken­de Vlasov op slotdag Ronde van Romandië

Alexander Vlasov heeft de afsluitende klimtijdrit in de Ronde van Romandië gewonnen. De Rus van Bora-hansgrohe was na 15,8 kilometer (waarvan 10 kilometer klimmen) een maatje te groot voor de rest. Vlasov deed met 33:40 nog een dikke halve minuut beter dan de verrassende Simon Geschke. De ervaren Duitser verraste vriend en vijand door klimmers/klassementsmannen als Pinot en Caruso te kloppen. Geschke hield er ook een derde plaats in het algemene klassement aan over. Gino Mäder eindigde dankzij een derde plaats in de tijdrit als tweede in de eindstand, maar dat was dus in de schaduw van Alexander Vlasov. De Rus nam in extremis nog de leiderstrui over van Rohan Dennis, de Australiër ontgoochelde in het werk dat hem het nauwst aan het hart ligt en zag alles uit z'n handen glippen. Dennis tuimelde van 1 naar 8. Eerste Belg in de tijdrit en het klassement was Steff Cras., onze landgenoot finishte na vijf koersdagen als elfde.

1 mei