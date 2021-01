"Laat je maar injecteren met ik weet niet wat voor rotzooi": uitspraken dopingzondaar Riccò tegen coronavaccin doen stof opwaaien

Riccò gooide zijn ongezouten mening gisteravond op Facebook, maar verwijderde de post al snel na de vele (onbegripvolle) reacties. Het kwaad was echter al geschied. Het bericht ging dan al viraal. De boodschap van de Italiaan klonk als volgt: “Ik zie dat veel mensen verplichte vaccinactie toejuichen. Maken we een grapje? Ik doe wat ik wil met mijn lichaam. Niemand kan me dwingen iets te doen of in te nemen dat een negatief effect zou hebben op mijn lijf. Laat je maar injecteren met ik weet niet wat voor rotzooi. Maar verpruts het niet voor de mensen die wél goed geïnformeerd zijn (door artsen) en die dat verdomde vaccin dus niet zullen aanvaarden.”

Een opinie waar nog mensen zich in zullen kunnen vinden, maar ook eentje die opvalt. Riccardo Riccò is een ex-wielrenner met een enorm dopingverleden. Met twee ritzeges en een tweede plek in de Ronde van Italië werd hij aanzien als de toekomst van het Italiaanse wielrennen. Maar al even snel donderde hij van z’n voetstuk. Riccò liep in 2008 voor het eerst tegen de dopinglamp in de Tour de France. Hij testte positief op CERA, een synthetische variant van EPO. Drie jaar later werd hij opgenomen in het ziekenhuis omdat een bloedtransfusie, die hij zelf had uitgevoerd met een oude bloedzak, compleet was misgelopen. Nadien werd hij ook nog op heterdaad betrapt toen hij verboden middelen aan het kopen was op een parking van de McDonald’s. Trop is te veel: uiteindelijk werd hij levenslang geschorst.