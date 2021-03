Kwiatkowski reed Strade Bianche, Tirreno en Milaan-Sanremo met gebroken rib

Wielrennen Ploeglei­der Roodhooft: “Verre solo Van der Poel was niet slim, maar bij de grote afspraken doet hij het wél volgens plan”

19 maart Neen: Mathieu van der Poel hield zich afgelopen zondag in de Tappa dei Muri niet aan de gemaakte afspraken. Maar ja: hij won. En dus had ploegleider Christoph Roodhooft geen reden om te mopperen. En tegen zaterdag is ‘MVDP’ weer de oude. “Dat de lange solo niet heel slim was, daar zijn we het over eens. Maar het is dit soort acties waardoor het publiek zich weer met het wielrennen verzoent.”