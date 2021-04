Kurt Bogaerts, de Belgische 'papa' van Tom Pidcock: “Ik moet hem tegen zichzelf beschermen”

Mogen we dat een verrassing noemen, dat Tom Pidcock de Brabantse Pijl won?

Kurt Bogaerts: “Als Tom dit voorjaar één wedstrijd kon winnen, dan moest het de Brabantse Pijl zijn. Dat zat al heel lang in mijn hoofd. We spreken over een wedstrijd van 200 kilometer, met een parcours dat Tom heel goed ligt. En in het deelnemersveld ontbreken toch een paar grote namen, die er in de voorbije topkoersen in Vlaanderen of in de wedstrijden die nog komen, wel bij zijn. Maar dan moest Tom toch nog altijd Wout van Aert, Dylan Teuns of Matteo Trentin kloppen.”