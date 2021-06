Kunnen Evenepoel en Cavendish periode van droogte bij Deceunick-Quick.Step oplossen?

WielrennenIn de zegestand moet de ploeg van Patrick Lefevere nu het grote Ineos Grenadiers laten voorgaan. Richie Porte bracht met zijn eindzege in het Critérium du Dauphiné het aantal overwinningen op 25. Deceuninck-Quick.Step staat op 24. Dat is nog altijd afgescheiden voorop. Alpecin-Fenix, geen WorldTour, is een goede derde met 16 overwinningen.

En toch. Het is inmiddels van 8 mei geleden dat een renner in de ploeg van Patrick Lefevere een wedstrijd won. Dat was Kasper Asgreen in de vierde rit van de Ronde van de Algarve. De Ier Sam Bennett won de eerste en de derde rit.

Winnen lukte niet in de Ronde van Italië en het Critérium du Dauphiné. Winnen is ook in de Ronde van Zwitserland nog niet gelukt. Mark Cavendish werd tweede in de Elfstedenronde en Julian Alaphilippe greep maandag en dinsdag in Zwitserland twee keer net naast de gele leiderstrui.

In de ploeg-Lefevere rekenden ze tot gisteravond op Sam Bennett om het tij te keren. Maar Bennett, die dit jaar al zeven keer won, komt niet aan de start. Volgens een communiqué van de ploeg blesseerde Bennett zich afgelopen weekend op training aan de rechterknie. Na overleg met de medische staf is besloten om de Ier uit de Ronde van België te houden. In de plaats daarvan neemt hij rust in de aanloop naar de Tour, die over twee en een halve week begint.

“We nemen geen enkel risico”, zegt ploegleider Tom Steeds. “Zijn forfait is natuurlijk jammer, want Bennett was onze man voor de twee massasprinten die er zitten aan te komen in deze Belgium Tour. Wij willen zijn verdere seizoen niet hypothekeren door hem verder te laten rijden.”

De plaats van Bennett wordt ingenomen door Mark Cavendish. Iljo Keisse neemt dan weer de plaats in van Bert Van Lerberghe.

En dan is er Remco Evenepoel, die de Ronde van België twee jaar geleden won. Of hij zichzelf hoopt op te volgen? Steels: “Na de tijdrit van donderdag weten we al iets meer. Dan weten we ook hoe sterk de concurrentie is. We onderschatten onze tegenstanders niet.”

