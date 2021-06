Küng grijpt de macht in Zwitserland, Alaphilippe beste klassementsman

WielrennenStefan Küng heeft de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Europese kampioen tijdrijden haalde het in Frauenfeld van landgenoot Stefan Bissegger. Küng wordt ook de eerste leider in de wedstrijd.

10,9 kilometer vlammen tegen de klok. Na een jaar afwezigheid door corona was de Ronde van Zwitserland eindelijk terug. Mét een knap deelnemersveld of wat dacht u van Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en de wederoptredende Tom Dumoulin.

De Nederlander kwam in Zwitserland voor het eerst weer in koers na zijn competitiepauze. Toen Dumoulin begon, stond er wel al een kanontijd op de tabellen: Stefan Bissegger had zijn 10,9 kilometer in 12:04 afgelegd en was daarmee een halve minuut sneller dan Bob Jungels.

Dumoulin zelf had 28 seconden meer nodig dan Bissegger om het traject af te leggen en deed het daarmee aardig. Na de Nederlander was het uitkijken naar Rohan Dennis, maar de tweevoudige wereldkampioen stelde teleur en gaf 19 seconden toe.

Het was snel duidelijk dat wie onder de tijd van Bissegger zou duiken de tijdrit zou winnen. Mathieu van der Poel deed het in elk geval niet. Hij rondde zijn tijdrit af in 12:38. Van de favorieten deden Carapaz en Schachmann de beste zaken.

Tot dan de Europese kampioen tijdrijden kwam. Stefan Küng pitste nog 4 tellen van Bisseggers tijd af en greep zo de zege in de tijdrit. Na de Zwitser kwam ook Alaphilippe nog goed voor de pinnen. De Fransman werd vijfde op 19 seconden. Florian Vermeersch was met een knappe achtste plek de beste Belg.

Küng: “Trui zo lang mogelijk verdedigen”

“Het doet wel deugd om hier opnieuw te mogen juichen”, sprak Küng in het flashinterview. “Eerlijk gezegd had ik dit twee weken geleden niet verwacht. Ik had nogal een speciale voorbereiding op deze Ronde van Zwitserland en stond toen nog lang niet waar ik nu sta. Ik heb enorm afgezien, maar elke dag trainde ik goed en voelde ik me sterker en sterker worden. Ik win hier vandaag, fantastisch.”

“Winnen voor eigen volk is zo bijzonder”, ging hij verder. “Ik woon hier amper 1 km vandaan. Dit zijn mijn trainingswegen, ik ken hier elke bocht. Ik ken iedereen van de organisatie, mijn familie en vrienden stonden hier langs de kant van de weg. Als je dan kan winnen, is dat wel speciaal en ik mag ook nog eens de leiderstrui aantrekken. Of me dat opnieuw vier dagen zou lukken? Dat weet ik niet. Maandag is best wel een lastige rit, veel zal afhangen van het koersverloop. Ik ga zo lang mogelijk aanklampen en deze trui verdedigen.”

Volledig scherm © Photo News

