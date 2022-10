Kristallen Fiets-winnares Kopecky kroont zich tot wereldkampioen op de afvalling: “Dit voelt ontzettend goed”

BaanwielrennenLoeihard gaat het met de carrière van Lotte Kopecky (26). Daags na haar derde triomf op rij in de Kristallen Fiets , kroonde ze zichzelf - in de afvalling - voor de derde keer in haar profcarrière tot wereldkampioene op de baan. Parijs 2024 lacht haar nú al toe. “Een olympische medaille wordt het grote doel.”

Het wegseizoen zit erop, de prijzen zijn verdeeld. Gelukkig is er nog het WK piste voor Lotte Kopecky om haar onstilbare honger te stillen. In de afvalling, een nummer waarin ze eerder dit seizoen in München al de Europese titel veroverde, reed de ‘leading lady’ van het Belgische vrouwenwielrennen de tegenstand compleet in de vernieling. Dat gebeurde op de Vélodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines nabij Parijs, waar in 2024 ook de olympische baancompetities zullen plaatsvinden. Kopecky ‘freewheelde’ rondenlang fluitend voorin het pelotonnetje, overleefde probleemloos alle valpartijen en afvallingen en bleef in de medaillestrijd uiteindelijk over met de Amerikaanse Valente en de Italiaanse Barbieri. Beide dames bleken serieus op hun adem te hebben getrapt. Eerst sneuvelde Valente en in de eindspurt reed Kopecky ook Barbieri los uit het wiel. Wereldkampioene!

Volledig scherm © REUTERS

“Dit voelt ontzettend goed”, aldus Kopecky, ondertussen al aan haar zesde goud toe op EK’s (ploegkoers 2016, afvalling en puntenkoers 2022) en WK’s (ploegkoers 2017, puntenkoers 2021, afvalling 2022). Twaalf maanden geleden strandde ze in de afvalling nog op zilver. “Enkele dagen geleden herbekeek ik, samen met bondscoach Kenny De Ketele, de wedstrijd van vorig jaar. Kenny maakte me duidelijk wat ik toen verkeerd deed en ik nam me stellig voor om dat geen tweede keer te laten gebeuren. Het werd een supersnelle race. ‘Nog zeven renners op de piste’, schreeuwde de coach me plots toe. ‘Wow, oké’, dacht ik. ‘Zó rap gaat het dus.’ Jennifer Valente had al heel lang op kop van de groep gereden. Op het einde was het helemaal op bij haar. Waardoor het enkel nog tussen mij en Barbieri ging. Ik wist dat ik de eindspurt van ver moest inzetten. Dat bleek ook de juiste zet.”

Morgen al moet Kopecky opnieuw aan de bak in het omnium. Ter vervanging van de uit blessure terugkerende Shari Bossuyt, die op de slotdag alles op de ploegkoers (mét Kopecky) wil zetten. “Dat omnium komt er heel snel aan. Focus bewaren dus. Maar als ik ding heb geleerd, is het wel dat je van elk moment moet genieten. Dat ga ik dus eerst even doen.”

Volledig scherm © BELGA

Spelen als hoger doel

Zaterdag verdedigt Kopecky ook nog haar titel in de puntenkoers. Razenddruk schema dus na een al flink beladen wegseizoen, dat onder meer zeges opleverde in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en het BK tijdrijden en een zilveren medaille op het WK op de weg in Wollongong. “Dat is zo. Toch wil ik niet zomaar meerijden, om de hoop te vullen”, klonk het bij Sporza. Kopecky doet het met een hoger doel voor ogen. “Parijs 2024", zegt ze. “Daar wil ik olympisch eremetaal veroveren. En dus kan ik de piste in tussentijd niet negeren.”

Voor een goed begrip: de afvalling is géén olympische discipline. Het omnium en de ploegkoers zijn dat wél. “In die nummers is het dan ook bouwen richting toekomst.” En... punten sprokkelen, om de kwalificatie voor de Spelen veilig te stellen. Want de tellers werden inmiddels terug op nul gezet. “Vanaf volgend seizoen is het weer rekenen. En puzzelen hoe ik piste en weg het best ga combineren. Want ik heb ook mijn zinnen gezet op Parijs-Roubaix en het WK in Glasgow.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News