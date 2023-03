Kopecky moet in volle finale halt houden, maar ziet ploeggenote Reusser geweldige solo afronden nadat ze in slotkilometers verkeerd rijdt

Wielrennen “Als het gebeurt, is het vloeken”: numeriek voordeel en tóch afgetroefd, waar liep het fout voor Soud­al-Quick.Step in Brugge-De Panne?

Indrukwekkend nummertje van Jasper Philipsen gisteren (25) in Brugge-De Panne. Soudal-Quick.Step had de koers altijd moeten winnen, zij waren numeriek in het voordeel. Maar wat doe je als die ene tegenstander zó sterk is? Vloeken. Yves Lampaert: “Er was niks tegen Philipsen te beginnen.”