Kopecky en Van Aert (op de stadsfiets) verkennen WK-parcours in Glasgow: “Het belooft een slopende finale van 120 kilometer te worden”

Het parcours waarop in augustus in Glasgow om de wereldtitels wielrennen wordt gestreden, heeft voor de Belgen geen geheimen meer. In een blitzbezoek van minder dan 24 uur verkenden Wout van Aert en Lotte Kopecky tijdrit en wegrit. Van Aert deed dat zelfs deels met een gehuurde stadsfiets. “Als je niet verkent, hoor je allerlei verhalen”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. “Nu weten Wout en Lotte wat ze te wachten staat.”

Je kunt de WK-parcoursen willen verkennen. Maar dan moet je het ook nog geregeld krijgen. Bondscoach Sven Vanthourenhout moest een retestrakke organisatie in mekaar steken om Wout van Aert, Lotte Kopecky, Julie Dewilde en belofte Jonathan Vervenne van en naar Glasgow te krijgen.

Dat ging zo: donderdagnamiddag vlogen Vanthourenhout, assistent-coach Serge Pauwels, Kopecky, Dewilde en Vervenne uit Brussel naar Edinburgh. Wout van Aert kwam later. Hij vloog donderdagavond uit Amsterdam naar Edinburgh. Om vrijdagmiddag al naar Amsterdam terug te vliegen, uit Glasgow dit keer. De rest van de delegatie vloog enkele uren later uit Edinburgh naar Brussel terug. Met uitzondering van Lotte Kopecky die naar Palma de Mallorca vloog.

Van Aert bracht zijn nieuwe tijdritfiets mee, helemaal conform de nieuwe regels van de UCI. Pottenkijkers had de Belg liever niet, hoe zijn nieuwe tijdritfiets eruit ziet houdt hij nog voor zich.

Van Aert reed er vrijdagmorgen het tijdritparcours mee, vergezeld door de rest van de Belgische delegatie. “Tachtig procent gaat over rechte stukken en vlakke wegen”, zegt Sven Vanthourenhout. “Hier en daar slechts ligt een klein heuveltje.”

Maar het venijn zit in de staart. Vanthourenhout: “Vooral de laatste kilometer is erg lastig. Het is een stevige klim tot het kasteel van Stirling, op kasseien die voor geen meter bollen.”

Na de verkenning stapten Van Aert en Vanthourenhout in de auto om de laatste vijftig kilometer van het wegritparcours te verkennen, tot aan de plaatselijke omloop in Glasgow. Die vijftig kilometer had de rest van de delegatie donderdagnamiddag al met de fiets gedaan, zonder Van Aert die pas donderdag rond middernacht in het hotel arriveerde.

Sven Vanthourenhout noemt het weinig spectaculair. “Er is één klim van 4,5 kilometer, met een gemiddelde helling van vijf procent. In normaal weer stelt dat niks voor. Alleen: in Glasgow weet je het nooit. Donderdag was mooi weer, vrijdag regende het.”

Het stadsparcours in Glasgow, zegt Vanthourenhout, is een ander verhaal. “Het lijkt een beetje op Leuven, met minder hoogtemeters, maar met meer bochten. Het belooft een slopende finale van 120 kilometer te worden.”

Met de auto viel het parcours in Glasgow niet te berijden. Vanthourenhout: “Een deel van het parcours gaat door stadsparken, waar je met de auto niet in mag. Andere delen moesten we tegen de rijrichting van straten met éénrichtingsverkeer rijden. Wout heeft zich dan maar beholpen met een stadsfiets, die we via een app konden huren.”

Grote conclusies wil Vanthourenhout niet maken. “Mij hoor je niet zeggen dat het parcours meer voor deze of gene renner is geschikt. We hebben een generatie renners die op veel soorten omlopen kan presteren. Ik heb een verslag gemaakt en er is beeldmateriaal verzameld. Dat gaan we nu delen met renners en met ploegen. En voor Van Aert en Kopecky geldt nu dat ze het met eigen ogen hebben gezien. Als je niet verkent, hoor je allerlei verhalen. De ene zal zeggen dat de klim super lastig is, de andere vertelt dat het niks voorstelt. Nu weten Wout en Lotte wat ze te wachten staat.”

