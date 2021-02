Koers zkt. Vrouw gaat van start met pittige techniektraining: “Er zitten meiden bij die écht potentieel hebben”

Wielrennen KOERS KORT. Géén Sport Vlaanderen-Baloise in Bessèges na mogelijke coronabe­smet­ting

3 februari Gilbert Desmet is vandaag, net op zijn 90ste verjaardag, gekroond tot ereburger van de gemeente Lichtervelde. Desmet is de oudste nog levende Belgische geletruidrager van de Tour de France. De oud-renner kreeg de honneurs in het gemeentehuis van het West-Vlaamse Lichtervelde. Dit in aanwezigheid van zijn echtgenote en burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn.